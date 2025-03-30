Raih Kemenangan Idul Fitri dengan Film-Film Terbaik dan Seru Hanya di RCTI!

Raih kemenangan Idul Fitri dengan film-film terbaik dan seru hanya di RCTI. (Foto: RCTI)

JAKARTA - Momen Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati kebersamaan. RCTI mempersembahkan deretan film-film terbaik untuk menemani momen spesial dan siap menghibur serta menghangatkan suasana Lebaran bersama keluarga.

Mulai tanggal 31 Maret 2025 hingga 2 April 2025, RCTI akan menayangkan film-film terbaik yang bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Dari film baru yang tayang perdana di layar kaca, kisah romansa yang menyentuh hati, komedi yang mengocok perut, hingga film horor yang bikin jantung makin deg-degan, semuanya ada hanya di RCTI!

Berikut ini adalah deretan film-film terbaik yang akan menemani Lebaran mu di RCTI:

Sinema Siang Spesial Lebaran

KKN Desa Penari, Luwih Dowo Luwih Medeni : Senin 31 Maret 14.30 WIB

Catatan Si Boy : Selasa 1 April 15.45 WIB (tayang perdana)

Amanah Wali Gonjang Ps Genjing : Rabu 2 April 15.45 WIB (tayang perdana)

Susah Sinyal : Senin 31 Maret 12.30 WIB

Ngenest : Selasa 1 April 12.30 WIB

Koala Kumal : Selasa 1 April 14.00 WIB

Cek Toko Sebelah : Rabu 2 April 12.30 WIB

From London To Bali : Rabu 2 April 14.00 WIB

Box Office Indonesia Spesial Lebaran

Sewu Dino : Senin 31 Maret 21.30 WIB (tayang perdana)

Jagat Alam Gaib, Sinden Gaib : Selasa 1 April 21.30 WIB (tayang perdana)