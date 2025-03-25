Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ada Teror Ular dan Aksi Tom Cruise di Big Movies Platinum GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |20:30 WIB
Ada Teror Ular dan Aksi Tom Cruise di Big Movies Platinum GTV
Ada Teror Ular dan Aksi Tom Cruise di Big Movies Platinum GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV kembali menghadirkan sederet film terbaik dalam Big Movies Platinum Back To Back yang menghadirkan dua film seru dan penuh aksi menegangkan. 

Pada 24 Maret 2025, ada teror ular raksasa dalam film Giant Python. Ular raksasa hasil eksperimen itu mengamuk dan menebar ketakutan yang memaksa masyarakat sebuah kota untuk bertahan hidup.

Kemudian, ada film Jack Reacher: Never Go Back. Kisahnya tentang mantan perwira militer yang melarikan diri dan berusaha mengungkap sebuah konspirasi untuk menyelamatkan nyawanya.

Kemudian pada 25 Maret 2025, ada film Mission: Impossible II yang bercerita tentang Ethan Hunt yang  menjalankan misi menghentikan penyebaran virus mematikan. 

Pada 26 Maret 2025, ada akan dibuat tegang dengan film Boa yang menuturkan cerita seekor ular raksasa ganas yang meneror kelompok mahasiswa yang mencoba  mencari teman mereka yang hilang. 

Telusuri berita celebrity lainnya
