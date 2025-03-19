Deretan Film Blockbuster GTV Anti-Ngantuk dalam Big Movies Platinum

JAKARTA - Sahur menjadi semakin seru dengan deretan film aksi dan monster raksasa di Big Movies Platinum Spesial Sahur. Film-film blockbuster ini siap tayang di GTV, setiap hari, pukul 02.00 WIB.

GTV akan menghadirkan film-film dengan aksi spektakuler, ketegangan, dan petualangan seru yang bikin mata Anda tetap melek. Ada aksi agen rahasia hingga misteri dunia arkeologi yang siap menyemarakkan santap sahur Anda.

Pada Kamis (20/3/2025), ada film 12 Hours yang berkisah tentang para peserta permainan berbahaya yang harus mencoba sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Setelah itu, aksi tiga agen cantik dalam Charlie’s Angels siap membuat Anda terpukau dengan misi-misi berbahaya mereka.

Menutup weekdays, adrenalin Anda akan dipacu lewat film Speedy Rescue, pada Jumat (21/3/2025). Film ini akan bercerita tentang tim anti-narkoba yang harus menghadapi kartel berbahaya.

Selanjutnya, ada Charlie’s Angels: Full Throttle yang menyajikan pertarungan epik dan aksi mendebarkan. Pada Sabtu (22/3/2025), dunia detektif dan spionase hadir dengan Detective Dee: The Sly Red-Eye.