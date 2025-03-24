VISION+ Suguhkan Program Mantul untuk Temani Perjalanan Mudik

JAKARTA – VISION+ akan menemani perjalanan mudik Anda lewat program Mantul alias Mudik Asyik, Nonton Ini Itu Pas Lebaran. Sekarang, Anda tak perlu khawatir mati gaya dalam perjalanan mudik.

Karena VISION+ punya sederet film dan sinetron terbaik yang bisa ditonton kapan saja dan di mana saja. Berikut beberapa rekomendasi yang cocok buat menemani perjalanan mudik Anda kali ini:

1.Susah Sinyal

Film Susah Sinyal bercerita tentang Kiara yang harus merelakan kepergian sang nenek untuk selamanya. Bagi Kiara, almarhumah nenek sudah seperti pengganti ibu baginya. Pada akhirnya, hubungan Ellen dan Kiara menjadi semakin renggang.

Kiara kesepian dan kurang mendapat perhatian dari sang ibu yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Film Susah Sinyal diperankan oleh Adinia Wirasti, Ernest Prakasa, Aurora Ribero, Gading Marten, Gisella Anastasia, Arie Kriting, dan Dodit Mulyanto.

2.Terbelenggu Rindu

Sinetron penuh drama ini menghadirkan kisah cinta penuh konflik dan emosi. Kisahnya tentang Amira (Glenca Chysara) yang harus menghadapi tragedi setelah suaminya, Aditya berselingkuh. Suami dan anaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kehilangan suami dan anak membuat Amira terpuruk dalam kesedihan.

Selain tayangan untuk menemani mudik, VISION+ juga menghadirkan tontonan spesial bertema Lebaran yang penuh makna dan kehangatan. Berikut deretan program rekomendasinya:

1.Upin & Ipin

Dalam episode spesial Hari Raya, Anda bisa menyaksikan keseruan si kembar Upin dan Ipin bersama teman-temannya merayakan Lebaran dengan berbagai tradisi khas. Cocok banget buat tontonan keluarga di kampung halaman.

2.Ranah 3 Warna

Film inspiratif ini bercerita mengenai perjuangan seorang anak Maninjau bernama Alif yang pantang menyerah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Bukan perkara mudah untuk tetap berdiri di persimpangan jalan dan terus berjuang demi mewujudkan cita-cita dan cinta.

Dengan VISION+, Anda bisa menikmati tayangan favorit kapan saja dan di mana saja tanpa ribet. Pastikan Anda sudah berlangganan agar bisa menikmati hiburan tanpa batas selama perjalanan hingga tiba di kampung halaman.