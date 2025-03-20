Maria Mary Jadi Member Geng Paling Hits, Streaming Culture Shock di VISION+

(Foto: MNC Media)

JAKARTA – Maria Mary berperan sebagai Uti, remaja yang merupakan anggota geng hits di sekolahnya. Sang aktris pun berbagi cerita tentang detail karakternya dalam series baru VISION+, Culture Shock.

Uti adalah anggota geng LUST yang merupakan akronim dari nama anggotanya: Lily (Sheila Kusnadi), Uti, Sabrina (Davina Karamoy), dan Tara (Harleyava Princy). Ia adalah sosok yang sangat peduli dan protektif pada sahabatnya.

“Jadi Uti itu sangat protektif sama temannya, terutama Sabrina. Kalau dia sedang didekatin lawan jenis, pasti Uti ngingatin dia pelan-pelan, ‘Ini cowok benar enggak?’” ujar Maria Mary terkait perannya.

Selain menggambarkan persahabatan yang erat, geng LUST juga memiliki karakteristik yang unik. Menurut Maria, geng itu termasuk kelompok terkenal yang sering kali bersikap sok tahu meski sebenarnya tidak tahu.

Mengangkat tema yang cukup berani, Culture Shock tak sekadar menghadirkan kisah cinta dan persahabatan anak sekolah. Series ini juga menyelipkan edukasi seksual dengan cara yang ringan, lucu, namun tetap relevan.