GTV Tayangkan Series 12 Hari untuk Temani Akhir Pekan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |17:17 WIB
GTV Tayangkan Series <i>12 Hari</i> untuk Temani Akhir Pekan
GTV Tayangkan Series 12 Hari untuk Temani Akhir Pekan. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - GTV menghadirkan Amazing Original Series VISION+ berjudul 12 Hari yang akan menemani akhir pekan Anda di minggu terakhir bulan Ramadan. Series tersebut akan tayang Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Maret 2025, pukul 22.00 WIB.

Series 12 Hari bercerita tentang Ridho, seorang pria yang menghirup udara bebas setelah 12 tahun mendekam di balik jeruji besi. Alih-alih menikmati kebebasannya, ia malah terjebak dalam teka-teki yang lebih rumit dan berbahaya. 

Kematian ibunya yang mencurigakan, orang-orang terdekat yang menyimpan rahasia, dan masa lalu kelamnya yang kembali menghantui. Ketika ia mencoba mencari kebenaran, Ridho justru menemukan dirinya terperangkap semakin jauh dalam konspirasi yang mengancam nyawanya.

Serial ini dibintangi oleh Yoga Saputra yang berperan sebagai Ridho. Hanna Malasan menjadi Annisa, mantan Ridho yang memiliki peran penting dalam perjalanan hidup pria tersebut. Sementara Asri Welas melakoni karakter Bu Siti.

Edward Akbar menjadi Satrio, Ibob Tarigan sebagai Dadang, Iedil Putra sebagai Sammy, dan Whani Darmawan menjadi Baje Bamballa. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam alur cerita yang penuh intrik.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
