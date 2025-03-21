Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ramadan Semakin Ceria dengan Spongebob Squarepants di GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |18:30 WIB
Ramadan Semakin Ceria dengan Spongebob Squarepants di GTV
Ramadan Semakin Ceria dengan Spongebob Squarepants di GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV akan membuat puasa Anda tetap ceria dan seru dengan menayangkan SpongeBob SquarePants yang menghadirkan kisah-kisahnya yang menggelitik. Si spons kuning ini akan menemani Ramadan Anda, setiap hari pukul 07.30 WIB.

Di Bikini Bottom, selalu ada kejutan seru yang bikin puasa jadi luar biasa! Mulai dari Squidward yang tiba-tiba jadi guru seni, lalu SpongeBob yang mau terlihat macho dengan lengan kekar palsu, tapi malah bikin heboh? 

Ada juga Plankton masih belum nyerah buat mencuri resep rahasia Krabby Patty, walaupun rencananya pasti ada aja yang zonk! Kemudian, ada momen kocak saat SpongeBob dan Patrick main di Glove World. 

Semua momen dan aksi absurd SpongeNob dipastikan akan membuat Anda tertawa. Plus, ada jurus karate spesial SpongeBob buat masak Krabby Patty yang rasanya pasti lebih nendang. Jangan ketinggalan semua episodenya, setiap hari, pukul 07.30 WIB.

Agar momen Anda menonton si kuning lebih menyenangkan, pastikan sudah melakukan scan ulang channel GTV sesuai kota masing-masing. Kalau masih bingung, cek Set Top Box, kabel antena, atau posisi antena ya.

Namun jika Anda membutuhkan bantuan, bisa menghubungi layanan solusi TV digital melalui chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, setiap Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB. Anda juga bisa streaming GTV lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
