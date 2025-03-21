Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Suparman Reborn 4: Bomber Kehilangan Motor, Suparman Siap Buru si Maling

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |22:30 WIB
Suparman Reborn 4: Bomber Kehilangan Motor, Suparman Siap Buru si Maling
Suparman Reborn 4: Bomber Kehilangan Motor, Suparman Siap Buru si Maling. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Lagi dan lagi, Leman dan Ijang berulah di kampung Suparman. Kali ini mereka memanfaatkan kesempatan saat Bomber tertidur di bengkel miliknya karena sedang sepi pelanggan. 

Leman dan Ijang kemudian menggasak sebuah motor dari bengkel Bomber. Sesampainya di markas, Momon menyuruh menjual motor curian itu ke temannya yang seorang penadah. Di sisi lain, Bomber panik saat tahu motornya hilang. 

Dia kemudian melapor berita kehilangan itu ke Hendarsa. Pasukan Hanter kemudian beraksi mencari motor Bomber. Suparman yang pulang dari pasar bertemu dengan Leman dan Ijang yang sedang bawa motor Bomber. 

Pria itu kemudian berusaha mengambil kembali motor Bomber. Namun karena kalah jumlah, Suparman nyaris kalah melawan Leman dan Ijang. Beruntung, ada pasukan Hanter muncul bak pahlawan kesiangan.

Akankah mereka berhasil merebut kembali motor milik Bomber yang dimaling Leman dan Ijang? Saksikan Suparman Reborn 4 selengkapnya di MNCTV Selalu di Hati, setiap hari pukul 02.00 WIB.**

(SIS)

