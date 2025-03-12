Suparman Reborn 4: Gara-Gara Maling Sendal, Warga Jadi Gempar

JAKARTA - Sinetron Suparman Reborn 4 menjadi salah satu tontonan favorit yang menemani pemirsa selama santap sahur di bulan Ramadan. Sinetron ini hadir dengan cerita yang lebih seru.

Kisah bermula ketika Leman dan Ijang sedang beraksi mau mencuri kotak amal. Namun ternyata, Ijang lebih tertarik dengan sandal yang ada di depan masjid.

Ijang langsung mengambil sandal yang ternyata pemiliknya adalah Udung. Merasa kehilangan sandalnya, Udung pun melapor ke Hanter. Hendarsa dan anggota hanter lainnya pun mencari geng maling.

Di sisi lain, Suparman diminta Tante Leni membagikan nasi kuning ke warga. Dalam perjalanan, ia bertemu Engkus dan Dudung yang sedang mengejar Leman dan Ijang.

Tanpa pikir panjang ia membantu untuk mengejar duo maling itu, sampai akhirnya karena ketakutan Ijang melempar sandal curiannya ke Suparman. Lemparan itu membuat Suparman terjatuh hingga nasi kuning Tante Leni ikut berantakan.

Saksikan keseruan Suparman Reborn 4 yang akan tayang di MNCTV, setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 02.00 WIB.**

(SIS)