Suparman Reborn 4: Nandi dan Gojim Gasak Motor Hendarsa

Suparman Reborn 4: Nandi dan Gojim Lagi Lagi Bikin Onar! (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Suparman Reborn 4 kali ini bercerita tentang Hendarsa yang merasa mulas saat perjalanan pulang dari patroli. Dia pun melipir ke masjid untuk buang air.

Saking mulasnya, Hendarsa lupa untuk melepas kunci dari motornya. Nadim dan Gojim yang tak sengaja lewat, tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Mereka lalu menggasak motor Hendarsa. Selesai buang air, Hendarsa-pun panik melihat motor kesayangannya tidak ada di parkiran. Ia pun segera menghubungi pasukan Hanter.

Di sisi lain, Suparman pulang dari rumah temannya. Di perjalanan, Ia melihat motor Hendarsa dikendarai orang lain. Suparman akhirnya memastikan ke Hendarsa terkait keberadaan motornya.

Tahu motor Hendarsa dicuri, Suparman pun segera mengejar Nandi dan Gojim. Mampukah dia merebut kembali motor Hendarsa dari kedua orang itu? Tonton Suparman Reborn 4 di MNCTV, setiap hari pukul 02.00 WIB.**

(SIS)