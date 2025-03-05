Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Suparman Reborn 4: Suparman Memburu Pencuri Kotak Amal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |19:17 WIB
Suparman Reborn 4: Suparman Memburu Pencuri Kotak Amal
Suparman Reborn 4: Suparman Memburu Pencuri Kotak Amal. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kejadian demi kejadian telah dilewati Suparman. Kali ini, dia dihadapkan dengan pencurian kotak amal di masjid. Sekelompok orang yang diduga mencuri, terus diburu oleh Suparman.

Bermula dari Momon meminta anak buahnya, Gojim dan Nandi, untuk mencarikan sepatu buat dia. Kedua anak buahnya itu kemudian memiliki ide untuk mencuri kotak amal demi memenuhi permintaan bosnya itu. 

Suparman Reborn
Sinetron Suparman Reborn 4. (Foto: MNC Media)

Setelah menyusun strategi, mereka berhasil mencuri kotak amal tersebut. Sayang, aksinya sempat terlihat Pepen. Pria itu kemudian melapor kepada para hunter. Akhirnya, Hendarsa dan anggotanya berpencar untuk mencari pelaku.

Nurdin yang melihat Gojim dan Nandi terpaksa kabur karena kalah jumlah. Saat bertemu Suparman, Nurdin pun ikut membantu menangkap Gojim dan Nandi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. 

Akankah Suparman berhasil menangkap Gojim dan Nandi? Saksikan keseruan aksi Suparman Reborn 4 yang tayang selama bulan Ramadan, hanya di MNCTV Selalu di Hati, pukul 02.00 WIB.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
