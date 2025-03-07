Suparman Reborn 4: Pompa Air Hanifa Raib

JAKARTA - Sinetron Suparman Reborn 4 bercerita tentang Hanifah yang kehilangan pompa air. Dia bingung siapa yang mencuri pompa air miliknya tersebut.

Setelah kejadian itu, Nurdin langsung melapor ke Hendarsa yang langsung ditindaklanjutinya dengan menyiapkan pasukan untuk mencari siapa maling pompa air Hanifa.

Setelah ditelusuri, ternyata pelakunya lagi-lagi Nandi dan Gojim. Kedua orang itu tak henti-hentinya berulah di kampung Suparman. Saat kejadian itu, Suparman kebetulan sedang tidak berada di kampung karena mengantarkan Tante Leni zumba ke kampung sebelah.

Hendarsa tidak tinggal diam. Ia langsung memberitahu Suparman tentang kejadian itu. Suparman yang tadinya bosan menunggu tante Leni selesai Zumba, langsung menjadi semangat untuk mengejar maling.

Akankah kali ini Suparman berhasil menangkap maling pompa air Hanifa? Saksikan keseruan Suparman Reborn 4 yang tayang selama bulan Ramadan di MNCTV setiap hari, pukul 02.00 WIB.**

(SIS)