Episode 4 Sinetron Suparman Reborn 4: Semprotan Aceng Raib, Siapa Dalangnya?

JAKARTA - Sinopsis sinetron Suparman Reborn 4 episode 4 bercerita tentang Aceng yang kehilangan alat semprotan baru miliknya. Usut punya usut, pelakunya adalah Ijang dan Leman.

Aksinya sempat ketahuan oleh Engkus namun karena pria itu lamban, kedua pria itu lolos dari kejaran. Beruntung ada Suparman yang ketemu Ijang dan Leman saat pulang dari melamar kerja.

Episode 4 Suparman Reborn 4. (Foto: MNC Media)

Suparman mengenali wajah mereka berdua dan curiga dengan bawaannya. Karena ketakutan Ijang dan Leman langsung kabur. Suparman mengejar keduanya dan berhasil merebut alat milik Aceng.

Penasaran dengan kelanjutan aksi Suparman Reborn 4? Saksikan keseruannya di MNCTV selama bulan Ramadan, setiap hari, pada pukul 02.00 WIB.**

(SIS)