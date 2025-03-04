Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 4 Sinetron Suparman Reborn 4: Semprotan Aceng Raib, Siapa Dalangnya?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:05 WIB
Episode 4 Sinetron <i>Suparman Reborn 4</i>: Semprotan Aceng Raib, Siapa Dalangnya?
Episode 4 Sinetron {Suparman Reborn 4}: Semprotan Aceng Raib, Siapa Dalangnya? (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Suparman Reborn 4 episode 4 bercerita tentang Aceng yang kehilangan alat semprotan baru miliknya. Usut punya usut, pelakunya adalah Ijang dan Leman. 

Aksinya sempat ketahuan oleh Engkus namun karena pria itu lamban, kedua pria itu lolos dari kejaran. Beruntung ada Suparman yang ketemu Ijang dan Leman saat pulang dari melamar kerja. 

Suparman Reborn
Episode 4 Suparman Reborn 4. (Foto: MNC Media)

Suparman mengenali wajah mereka berdua dan curiga dengan bawaannya. Karena ketakutan Ijang dan Leman langsung kabur. Suparman mengejar keduanya dan berhasil merebut alat milik Aceng.

Penasaran dengan kelanjutan aksi Suparman Reborn 4? Saksikan keseruannya di MNCTV selama bulan Ramadan, setiap hari, pada pukul 02.00 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/598/3124784/suparman_reborn_4-c7bn_large.jpeg
Suparman Reborn 4: Bomber Kehilangan Motor, Suparman Siap Buru si Maling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/598/3121876/suparman_reborn_4-tJrf_large.jpg
Suparman Reborn 4: Gara-Gara Maling Sendal, Warga Jadi Gempar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/598/3120370/suparman_reborn_4-O6ML_large.jpg
Suparman Reborn 4: Pompa Air Hanifa Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/598/3120099/suparman_reborn_4-ImXf_large.jpg
Suparman Reborn 4: Nandi dan Gojim Gasak Motor Hendarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/598/3119728/suparman_reborn_4-znBJ_large.jpeg
Suparman Reborn 4: Suparman Memburu Pencuri Kotak Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/598/3188309//kau_ditakdirkan_untukku-CyqE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227B, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement