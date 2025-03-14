Suparman Reborn 4: Leni Dijambret, Suparman Buru Nandi dan Gojim

JAKARTA - Menjelang santap sahur, Suparman Reborn 4 selalu dinantikan setiap episodenya oleh pemirsa selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, sinetron ini tayang setiap hari, pukul 02.00 WIB.

Kisah bermula ketika Suparman mengantarkan Nining ke rumah saudaranya yang baru pindah, karena hanya dipandu lewat telpon Nining. Suparman jadi kesulitan menemukan rumahnya.

Tiba–tiba, Suparman dapat telpon dari Leni yang minta diantar ke kota. Suparman sedang antar Nining, akhirnya Leni memutuskan untuk naik angkot.

Namun saat menunggu angkot, ia dijambret oleh Nandi dan Gojim. Bersamaan dengan itu Hendarsa lewat, Leni dan Hendarsa mengejar duo maling tersebut.

Tiba-tiba Gojim merasa mulas dan ia ke pinggir sawah untuk buang air. Hendarsa bertemu Suparman yang sedang jalan pulang dari mengantarkan Nining. Mereka semua kemudian mencari Nandi dan Gojim.

Saksikan keseruan Suparman Reborn 4 akan tayang selama bulan Ramadan di MNCTV, setiap hari, pukul 02.00 WIB.*

(SIS)