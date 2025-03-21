Advertisement
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 89

Jum'at, 21 Maret 2025 |19:05 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 89 bercerita tentang Pertiwi yang bertanya pada Lingga tentang nasib pernikahannya dengan Arini.

Lingga dengan jujur mengatakan bahwa belum bisa menggugat cerai ke pengadilan agama karena belum berpisah selama 6 bulan. Muncul harapan Pertiwi dan Aditya agar Lingga dan Arini kembali memikirkan pernikahan mereka. 

Untuk menyatukan kembali Lingga dan Arini, Angel dan Ari pun merencanakan sesuatu. Di lain pihak, Saras minta untuk diantarkan ke tempat es krim oleh Arini dan Lingga. Di depan Saras, mereka berakting tidak terjadi apa-apa dengan pernikahan mereka.

Saras yang polos pun meminta Arini untuk menyuapkan es krim untuk Lingga es krim. Apakah usaha Angel dan Ari menyatukan Lingga dan Arini akan berhasil? Saksikan Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.30 WIB.**

(SIS)

