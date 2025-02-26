Evan Sanders hingga Dai Cilik Gilby Temani Buka Puasa di Ramadan Sama Artis GTV

JAKARTA - GTV akan menemani ibadah puasa Anda dengan menayangkan program spesial Ramadan Sama Artis. Program ini akan menghadirkan deretan kisah inspiratif para selebriti.

Program Ramadan Sama Artis akan memulai masa tayangnya di hari pertama puasa, pada 1 Maret 2025. Acara ini akan menampilkan Dai Cilik Gilby yang terkenal dengan gaya ceramahnya yang menggemaskan.

Bersama Evan Sanders sebagai host, Desy Ratnasari, Sule, Aldy Taher, Melody ex-JKT48, Ferry Maryadi, Hifdzi Khoir, hingga Opie Kumis akan berbagi kisah inspiratif mereka yang penuh makna.

Program Ramadan Sama Artis tak hanya menghadirkan hiburan, namun juga menyuguhkan nilai-nilai kehidupan sarat makna yang akan menemani Anda jelang berbuka puasa.

Karena itu, jangan ketinggalan menonton Ramadan Sama Artis yang akan memulai masa tayangnya di GTV, pada 1 Maret 2025, sebelum waktu berbuka puasa.