Gali Inspirasi dari Selebriti Favorit di Ramadan Sama Artis GTV

JAKARTA - Bulan Ramadan jadi waktu yang istimewa untuk berkumpul bersama keluarga, karena itu GTV menghadirkan Ramadan Sama Artis, yang siap menemani waktu menjelang berbuka puasa dengan kisah inspiratif dan obrolan seru bareng artis favorit!

Setiap hari sebelum azan magrib, program ini dipandu oleh Evan Sanders dan Dai Cilik Gilby, menghadirkan beragam cerita menarik dari para bintang tamu spesial mengenai pengalaman mereka.

Beberapa nama artis yang akan berbagi kisah inspiratif adalah Opie Kumis, Hifdzi Khoir, Adul, Ate, dan Jarwo Kwat. Tak hanya itu, Melody eks JKT48 juga akan berbagi cerita menarik dalam program ini.

Komedian Ebel Cobra, Olla Ramlan, dan Novia Bachmid juga akan menyemarakkan suasana Ramadan. Dengan konsep yang ringan tapi tetap bermakna, Ramadan Sama Artis tak hanya menghibur namun juga refleksi selama bulan Ramadan.

Jadi, jangan sampai ketinggalan menyaksikan Ramadan Sama Artis di GTV, setiap hari sebelum adzan magrib. Follow juga akun @officialgtvid untuk update terbaru tentang program-program seru GTV.

Pastikan tayangan GTV Anda bebas gangguan dengan menscan ulang kanal digital GTV. Jika mengalami kendala, Anda bisa menghubungi layanan solusi TV digital melalui chat di nomor WhatsApp 0856 9003 900, pada Senin-Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.*

(SIS)