HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Rendang, Sop Durian Buatan Willie Salim Ikut Ludes Diambil Warga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |12:47 WIB
Usai Rendang, Sop Durian Buatan Willie Salim Ikut Ludes Diambil Warga
Usai Rendang, Sop Durian Buatan Willie Salim Ikut Ludes Diambil Warga (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Kreator konten Willie Salim kembali menjadi sorotan usai konten masak besarnya viral di media sosial. Setelah curhat daging 200 kilogramnya untuk masak besar ludes diambil warga di kota Palembang, sop durian bikinan Willie Salim juga bernasib serupa.

Dari akun TikTok-nya @williesalim, ia bersama ratusan warga Palembang membuat takjil sop durian. Puluhan buah durian pun di masukan ke dalam wajan raksasa untuk dibuat menu takjil berbuka puasa.

“Bikin takjil sop duren satu kuali raksasa,” kata Willie, dikutip Jumat (21/3/2025).

Usai Rendang, Sop Durian Buatan Willie Salim Ikut Ludes Diambil Warga
Usai Rendang, Sop Durian Buatan Willie Salim Ikut Ludes Diambil Warga

Proses pembuatan takjil sop durian ini pun terlihat lancar dan dikerubuti para warga Palembang. Mereka antusias melihat dan ikut membuat takjil raksasa bersama Willie Salim.

Namun, setelah takjil tersebut sudah jadi, rupanya masyarakat terlihat berebut mengambil sop durian tersebut. Video itu viral di akun TikTok, @leo.griel85. Terlihat warga berebutan mengambil kolak tersebut secara bar-bar.

“Tadi rendang, ini es duren pun digasak. Etika kalian tidak ada, astaghfirullah,” tulis akun tersebut.

Video itu memerlihat para warga yang berebut mendapatkan es sop durian di dalam wajan raksasa buatan Willie Salim. Momen itu terlihat ricuh bahkan ada yang sengaja menggunakan wadah besar untuk mengambil takjil tersebut.

