Kisruh Rendang 200 Kg Ludes, Willie Salim: Sepenuhnya Salah Saya

JAKARTA - Willie Salim baru-baru ini mengalami kejadian tak terduga saat hendak membuat konten masak besar di Palembang. Ia telah menyiapkan 200 kilogram daging sapi untuk dimasak menjadi rendang dan dibagikan kepada warga. Namun, sebelum matang, daging tersebut sudah ludes diambil warga.

Menanggapi insiden ini, Willie Salim memilih untuk tidak menyalahkan siapa pun, termasuk warga Palembang. Ia justru mengakui bahwa ini adalah kesalahannya sendiri karena kurangnya persiapan.

"Ini bukan salah warga Palembang. Sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan," tulis Willie di akun Instagramnya @willie27_, Sabtu (22/3/2025).

Kisruh Rendang 200 Kg Ludes, Willie Salim: Sepenuhnya Salah Saya

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak kecewa dengan kejadian tersebut. Justru, ia merasa senang melihat antusiasme masyarakat, terutama karena rendang itu tetap dimasak dan akhirnya dibagikan kepada warga.

"Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan, aku senang sekali melihat antusias warga karena pada akhirnya rendang itu dimasak untuk dibagikan ke warga," ujarnya.

Kronologi Rendang Ludes

Diketahui kejadian itu diungkap Willie dalam siaran langsung di TikTok, yang kemudian diunggah ulang oleh akun X @awesomeposted. Dalam video tersebut, Willie menjelaskan bahwa daging sapi tersebut sebelumnya telah dimasukkan ke dalam kuali raksasa dan siap untuk dimasak.

Namun, saat ia meninggalkan lokasi sebentar untuk mengambil minuman di mobil, daging itu sudah raib. Padahal, area tersebut dijaga oleh petugas keamanan.

"Aku kan mampir ke mobil dulu sebentar, seharian aku belum minum. Pas aku balik lagi ke tempat masaknya, semua dagingnya hilang. Ludes," ujar Willie.