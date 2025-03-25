Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bobon Santoso Kecewa dengan Willie Salim Usai Kisruh Rendang 200 Kg Hilang

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |08:59 WIB
Bobon Santoso Kecewa dengan Willie Salim Usai Kisruh Rendang 200 Kg Hilang
Bobon Santoso Kecewa dengan Willie Salim Usai Kisruh Rendang 200 Kg Hilang (Foto: IG Bobon)
JAKARTA - Bobon Santoso ikut menanggapi viralnya konten Willie Salim yang mengaku kehilangan rendang 200 kilogram saat memasak untuk dibagi-bagikan ke warga Palembang. 

Bobon mengaku dirinya kecewa mengingat banyaknya warga Palembang yang sempat mengirimkan pesan kepadanya lewat Instagram untuk masak besar seperti yang dilakukan Willie Salim. 

Hal ini menandakan bahwa warga Palembang sudah percaya bahwa kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi saat kedatangan Willie Salim.

"Kalau kecewa pastinya, soalnya banyak juga DM dari orang-orang Palembang meminta kita untuk ke Palembang dan masak-masak. Mereka percaya ya, percaya dengan kita hadir dan masak-masak, kegiatan seperti yang dilakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi nggak seperti yang ada di video," ujar Bobon Santoso di kawasan Condet, Jakarta Timur. 

