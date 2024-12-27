Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pak Tarno Menangis Dapat Rp50 Juta dari Willie Salim, Langsung Sewa Toko untuk Jualan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |08:04 WIB
Pak Tarno Menangis Dapat Rp50 Juta dari Willie Salim, Langsung Sewa Toko untuk Jualan
Pak Tarno Menangis Haru Dapat Rp50 Juta dari Willie Salim. (Foto: Instagram/@willie27_)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan hidup Pak Tarno yang masih bekerja di usia senja dan sakitnya turut menyentuh hati Willie Salim. Dia pun mendatangi kediaman sang pesulap untuk menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta.

Uang tersebut, menurut Pak Tarno, akan digunakannya untuk tiga hal. Pertama, membuka toko yang berjarak 5 menit dari rumahnya. Pak Tarno bercerita, sewa toko yang telah lama diincarnya tersebut dibanderol sebesar Rp35 juta per tahun. 

"Mau kontrak bulanan, enggak boleh. Kalau tahunan, enggak ada duitnya," ujar pesulap 74 tahun tersebut dalam video yang diunggah Willie Salim di akun Instagram pribadinya, pada 26 Desember 2024. 

Kedua, uang itu juga akan digunakan Pak Tarno untuk modal usaha. Ketiga, untuk biaya pengobatan. Willie dalam unggahannya itu mengaku, membantu sang pesulap karena Pak Tarno salah satu idolanya di masa kecil.

"Saya sering nonton Pak Tarno loh dulu waktu kecil," katanya yang langsung ditimpali sang pesulap dengan menyebutkan slogannya saat bermain sulap 'Bim Salabin jadi apa? Prok prok prok.'
 
Willie Salim juga mengapresiasi kontribusi Pak Tarno dalam industri hiburan Tanah Air yang disebutnya sebagai sosok pekerja keras dan bertanggung jawab.

Willie Salim dan Pak Tarno
Willie Salim dan Pak Tarno

