Curhat Willie Salim ketika Rendang 200 Kilogram Ludes Diambil Warga: Padahal Belum Matang

JAKARTA - Willie Salim belum lama ini hendak membuat konten masak besar di kota Palembang dan menyediakan 200 kilogram daging sapi. Sayangnya, ratusan kilogram daging itu ludes diambil warga bahkan sebelum dimasak.

Momen itu terungkap dari siaran langsung Willie di TikTok-nya yang diunggah ulang akun X, @awesomeposted. Willie menjelaskan daging sapi tersebut sebelumnya sudah berada di kuali raksasa dan siap dimasak.

Namun, Willie sempat meninggalkan daging tersebut dan tetap diawasi pihak keamanan. Saat Willie kembali, ia terkejut dagingnya sudah ludes tak bersisa.

“Aku kan mampir ke mobil dulu sebentar, seharian aku belum minum, pas aku balik lagi ke tempat masaknya itu semua dagingnya hilang. Ludes,” kata Willie.