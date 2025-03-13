Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Food Bandits, Minggu Pagi di RCTI

Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Food Bandits, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama dengan menayangkan serial animasi KIKO. Musim terbarunya menghadirkan kisah lebih segar, inovatif, dan edukatif. Berikut sinopsis episode terbaru KIKO untuk minggu ini.

The Rebel geram karena aksinya digagalkan, mereka pun membawa Karkus dan Pupus sebagai sandera. Kiko dan teman-temannya segera bertindak demi menyelamatkan Karkus dan Pupus.

Karkus dan Pupus dipaksa mencuri bahan baku pembuatan kapsul nutrisi dari truk logistik pemerintah yang melintas di pinggir kota. Apakah Kiko dan kawan-kawannya berhasil menyelamatkan Karkus dan Pupus?

Jangan lewatkan keseruan episode terbaru animasi KIKO dalam episode Food Bandits yang tayang di RCTI kanal digital 28 UHF, pada 16 Maret 2025, pukul 06.00 WIB.

Anak-anak Indonesia sangat dianjurkan untuk menyaksikan KIKO season terbaru. Selain menghadirkan cerita yang seru dan penuh aksi, musim ini juga menyuguhkan banyak elemen baru, seperti kostum, kota, dan musuh-musuh baru yang lebih menantang.

Saksikan serial animasi KIKO yang tayang tiap pekan, setiap aksinya selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan.

Animasi KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya. Program animasi KIKO juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(SIS)