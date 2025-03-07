Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO: Adventure in The Future Episode Caught Red Handed

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |16:30 WIB
KIKO: Adventure in The Future Episode Caught Red Handed
KIKO: Adventure in The Future Episode Caught Red Handed. (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Series KIKO: Adventure in The Future episode Caught Red Handed bercerita tentang seekor ikan yang ditemukan pingsan di sudut kota dengan barcode hilang dari punggung tangannya.

Quizee mengungkapkan, belakangan memang sering terjadi pencurian barcode. Pelakunya adalah Sienna, salah satu anggota The Rebel yang juga adik Revolt, pemimpin The Rebel.

Aksi itu mereka lakukan untuk membobol rekening pemilik barcode untuk membangun pabrik makanan. Hal tersebut sangat meresahkan warga. Akhirnya, wali kota menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Sienna, 

Karkus-Pupus pun tergiur mendengarnya. Saat Sienna sedang beraksi, Kiko bersama Lola, Quizee, Karkus, dan Pupus bergegas menghadang. Tapi Sienna sangat cerdas dan tangguh.

Lola tak tinggal diam, dia berpura-pura jadi wanita tua dan saat Sienna hendak mencuri barcodenya, Lola segera melawan! Mampukah Kiko cs menangkap Siennda?

Saksikan series animasi KIKO: Adventure in The Future di MNCTV, pada Senin, 10 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.**

(SIS)

