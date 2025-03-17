Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Davina Karamoy Tolak Ajil Ditto dalam Episode 5 Series Culture Shock

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |22:43 WIB
Davina Karamoy Tolak Ajil Ditto dalam Episode 5 Series Culture Shock
Davina Karamoy Tolak Ajil Ditto dalam Episode 5 Series Culture Shock. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Series VISION+ Culture Shock semakin seru. Dalam episode 5 penuh kejadian yang bikin penonton gregetan. Dari patah hati, penipuan, hingga trik cemburu yang bikin suasana semakin panas.

Episode 5 Culture Shock bercerita tentang perjuangan Riko (Ajil Ditto) untuk mendapatkan hati Sabrina (Davina Karamoy) yang berujung pada kenyataan pahit. Cintanya ditolak oleh Sabrina yang lebih memilih Mahesa (Shahabi Sakri). 

Dibantu sahabatnya, Frans (Giulio Parengkuan), Riko dipaksa blind date dengan berbagai cewek. Tapi bukannya move-on, dia malah kena scam dan terpaksa cuci piring di kafe. Peristiwa itu membuat Riko patah hati hingga membuatnya gagal move on.

Namun di balik kesialan itu, muncullah Adel, sosok misterius yang bersedia membantu Riko membalikkan keadaan. Dengan rencana licik, mereka mencoba membuat Sabrina cemburu. Apakah rencana ini berhasil?

Atau malah bikin Riko makin terpuruk? Di sisi lain, hubungan Sabrina dan Mahesa semakin intens. Mahesa yang charming mulai love bombing Sabrina dengan perhatian, janji manis, dan sikap romantis yang bikin hatinya meleleh. 

Halaman:
1 2
