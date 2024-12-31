Istri Muda Pak Tarno Bantah Tilap Uang Donasi Puluhan Juta dari Willie Salim dan Raffi Ahmad

Istri Muda Pak Tarno membeberkan alokasi dana donasi yang mereka terima dari Raffi Ahmad dan Willie Salim (Foto: YouTube/WkWk Project)

JAKARTA - Dewi, istri muda Pak Tarno akhirnya buka suara setelah dituding menyelewengkan dana donasi dari sejumlah artis, seperti Raffi Ahmad, Ria Ricis, dan YouTuber Willie Salim.

Dewi dengan tegas membantah sudah menilap sebagian uang yang diberikan para artis tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dia beralasan, semua pengeluaran atas donasi itu teralokasi dan tercatat dengan jelas.

“Saya bantah ya. Katanya, uang donasi untuk Pak Tarno ditilap istri muda. Jadi saya itu tulis semua pengeluaran dan tujuan penggunaan uang donasinya,” ujar Dewi kepada awak media di Warakas, Jakarta Utara, pada 30 Desember 2024.

Istri muda Pak Tarno itu pun membeberkan, alokasi dana donasi yang diterima suaminya dengan gamblang. Willie Salim mendonasikan uang tunai senilai Rp50 juta yang digunakan untuk membayar sewa toko senilai Rp25 juta per tahun.

Di kios yang terletak di kawasan Warakas, Jakarta Utara itu Pak Tarno menjajakan barang dagangannya. “Jadi enggak jualan di pinggir jalan lagi. Kami sudah bayar lunas kios itu untuk setahun,” katanya.