HOME CELEBRITY MOVIE

Ada Adegan Intim Wulan Guritno, Ini Rating Film Norma

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |05:20 WIB
JAKARTA - Rumah produksi Dee Company resmi mengumumkan bahwa film Norma: Antara Mertua dan Menantu mendapat rating usia 13+. Pengumuman ini disampaikan melalui poster ketiga yang menampilkan Norma (Tissa Biani) berdiri menghadap depan, sementara di belakangnya tampak siluet Irfan (Yusuf Mahardika) dan Rina (Wulan Guritno) yang sedang bersama.

Mengangkat tema perselingkuhan yang diadaptasi dari kisah viral, keputusan rating ini pun menarik perhatian. 

"Kami memang mengangkat isu perselingkuhan, tapi kami rasa remaja juga perlu belajar tentang kesetiaan. Oleh karena itu, film ini tidak hanya menyoroti isu tersebut," ujar Produser sekaligus CEO Dee Company, Dheeraj Kalwani.

Dheeraj menjelaskan bahwa film ini tetap menghadirkan adegan intim, tetapi digarap dengan pendekatan yang artistik. 

"Dari awal, kami sudah bekerja sama dengan Intimacy Coordinator agar adegan yang ada tetap sesuai porsi dan tidak vulgar," jelasnya.

Keputusan ini disambut baik oleh Wulan Guritno, yang semakin antusias karena film Norma: Antara Mertua dan Menantu dijadwalkan tayang saat Lebaran. 

"Senang sekali, karena ini bisa menjadi pilihan tontonan keluarga. Dari awal saya menerima tawaran bermain di film ini, saya sudah tahu emosinya sangat kompleks. Ada isu parenting, romantisme, hingga nilai-nilai dalam pergaulan," ungkapnya.

Film ini mengisahkan Norma (Tissa Biani), seorang wanita pendiam dan pemalu yang merasa beruntung bisa menikah dengan cinta pertamanya, Irfan (Yusuf Mahardika). Pernikahan mereka tampak bahagia, terlebih Irfan juga berbakti kepada orang tua Norma, Abdul (Rukman Rosadi) dan Rina (Wulan Guritno).

 

