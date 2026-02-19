Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Oki Rengga, Fedi Nuril hingga Yoshi Sudarso Bersatu di Film Komedi Gelap

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |16:43 WIB
Oki Rengga, Fedi Nuril hingga Yoshi Sudarso Bersatu di Film Komedi Gelap
Film Gak Ada Matinya
A
A
A

JAKARTA - Film Gak Ada Matinya! menyatukan sejumlah aktor dan komika papan atas dengan mengusung premis unik serta sentuhan komedi gelap. 

Film ini mengangkat kisah seorang anak yang justru mengharapkan kematian ayahnya sendiri demi mendapatkan uang asuransi. 

"Ketika ada seorang anak terlilit utang KPR, tiba-tiba bapaknya meninggal, terus dia sudah merencanakan dapat uang asuransinya," ujar sang produser, Muhadly Acho, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Namun, rencana tersebut seketika berantakan. Sang ayah yang disangka sudah tiada, ternyata hanya mengalami mati suri. 

"Tiba-tiba di perjalanan bapaknya bangun lagi karena cuma mati suri," sambung Acho. 

Kekacauan inilah yang menjadi motor utama cerita. Penonton akan disuguhkan aksi "kucing-kucingan" antara sang anak, Binsar (Oki Rengga), dengan ayahnya, Luhut (Matias Muchus), yang dibalut dengan komedi segar. 

Selain cerita yang nyeleneh, jajaran pemain film ini juga cukup mengejutkan. Tim produksi berhasil menyatukan aktor dari berbagai lintas genre seperti Oki Rengga dan Lolox, Mikha Tambayong, hingga aktor yang identik dengan peran serius, Fedi Nuril. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/206/3200078//jokow-2HnZ_large.jpg
Garap Film Horor-Komedi, Joko Anwar: Semoga Penonton Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/206/3195846//ghost_in_the_cell-ZMCs_large.jpg
Film Ghost in the Cell Karya Joko Anwar Sukses Tembus Berlinale Forum 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/206/3195378//macam_betool_aja-PJFY_large.jpg
Film Komedi Romantis Macam Betool Aja Siap Tayang 12 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/206/3193913//celine_evangelista-Q4eU_large.JPG
Celine Evangelista Perankan Janda Beranak Satu di Film Horor soal Buto Ijo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/16/3191447//ilustrasi-6AyN_large.jpg
5 Rekomendasi Situs Nonton Film Indonesia Terbaru yang Legal dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/206/3186791//jaff_2025-lxkI_large.JPG
Perkuat Ekosistem Film, Menteri Ekraf: Fokus Pemerintah Buka Lapangan Kerja Lewat Ekonomi Kreatif
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement