Oki Rengga, Fedi Nuril hingga Yoshi Sudarso Bersatu di Film Komedi Gelap

JAKARTA - Film Gak Ada Matinya! menyatukan sejumlah aktor dan komika papan atas dengan mengusung premis unik serta sentuhan komedi gelap.

Film ini mengangkat kisah seorang anak yang justru mengharapkan kematian ayahnya sendiri demi mendapatkan uang asuransi.

"Ketika ada seorang anak terlilit utang KPR, tiba-tiba bapaknya meninggal, terus dia sudah merencanakan dapat uang asuransinya," ujar sang produser, Muhadly Acho, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Namun, rencana tersebut seketika berantakan. Sang ayah yang disangka sudah tiada, ternyata hanya mengalami mati suri.

"Tiba-tiba di perjalanan bapaknya bangun lagi karena cuma mati suri," sambung Acho.

Kekacauan inilah yang menjadi motor utama cerita. Penonton akan disuguhkan aksi "kucing-kucingan" antara sang anak, Binsar (Oki Rengga), dengan ayahnya, Luhut (Matias Muchus), yang dibalut dengan komedi segar.

Selain cerita yang nyeleneh, jajaran pemain film ini juga cukup mengejutkan. Tim produksi berhasil menyatukan aktor dari berbagai lintas genre seperti Oki Rengga dan Lolox, Mikha Tambayong, hingga aktor yang identik dengan peran serius, Fedi Nuril.