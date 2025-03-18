Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Kae Asakura, Mantan Bintang Film Dewasa Jepang yang Jadi Mualaf

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |10:14 WIB
JAKARTA - Biodata dan agama Kae Asakura, mantan bintang film dewasa Jepang yang jadi mualaf. Sang aktris membuktikan bahwa hidayah bisa datang pada siapa saja dan kapan saja. 

Asakura membagikan momen hijrahnya tersebut lewat Instagram, di mana dia mengenakan gamis dan hijab syar’i berwarna hitam dengan tangan dihiasi henna.

Kae Asakura mengaku antusias dalam menjalankan ibadah puasa perdananya setelah resmi memeluk agama Islam. “Ramadan penuh berkah. Bersyukur atas perjalanan iman dan berkah ini,” ujarnya lewat Instagram, pada 11 Maret silam.

Dalam lanjutan keterangannya, Asakura menuliskan, “Semoga bulan ini membawa keberkahan, kedamaian, dan bimbingan untuk semua orang.”

Biodata dan Agama Kae Asakura

Kae Asakura alias Rae Lil Black lahir di Osaka, Jepang, pada 17 Agustus 1996. Dia dikenal sebagai salah satu bintang film dewasa yang cukup populer di Jepang.

Mengutip iMDB, Asakura yang baru memeluk agama Islam itu memulai debutnya sebagai bintang film dewasa Jepang, pada 2016. Saat itu, dia masih memakai nama panggung Yuna Nishida sebagai proyek debutnya.

Sepanjang kariernya, Kae Asakura tercatat sudah membintangi lebih dari 30 judul film dewasa. Dari puluhan proyek tersebut, dia pernah masuk nominasi AVN Awards, ajang penghargaan prestisius industri film dewasa. 

 

Halaman:
1 2
