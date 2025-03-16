Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 84

JAKARTA - Arini kecewa dengan Lingga karena ia sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan dirinya. Lingga bahkan sudah mengajukan gugatan ke pengadilan.



Arini membawakan bukti-bukti bahwa dia dijebak, tapi Lingga seperti sulit untuk percaya. Arini sedih, dia berpikir kalau Lingga memang tidak mencintainya.

Arini yang kesal akhirnya pergi ke Brooklyn Studio dan marah pada Emil. Apa yang akan Emil lakukan? Apa ia akan jujur dengan Lingga tentang kejadian sebenarnya?



Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)