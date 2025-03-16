Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 176

JAKARTA - Noah berusaha mengelak tuduhan Biru dengan mengaku kliennya sakit dan dirawat di Mulia sejati sehingga dia ada di CCTV rumah sakit. Di sisi lain, Elang meminta Dennis untuk membantunya meneror Noah, dengan harapan dia akan tidak kuat dan mengakui kejahatannya.

Maudy mengalami kejadian memalukan saat tak sengaja bertemu Imelda di salon mewah dan menyindir Maudy sebagai pelakor. Situasi semakin chaos ketika Pak Chandra datang namun malah membela Imelda.

Amira mendapat kabar dari Lusi kalau Arkana sedih seharian dan meminta Amira untuk datang ke sekolah menghibur Arkana. Namun pertemuan yang sudah Amira dambakan itu malah berubah menjadi kekacauan ketika Vernie tiba-tiba muncul.

Apakah yang akan dilakukan Elang dan Dennis untuk meneror Noah? Bagaimana nasib Amira ketika Vernie tiba-tiba datang ke sekolah Arkana? Saksikan Layar Drama “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 19.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

