Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 20

Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 20 bercerita tentang Cecep, Ujang, dan Murad yang berkumpul di Warung Bubun. Tak lama, Ujang mendapat informasi dari Jupri mengenai penadah motor bekas.

Ujang meminta Jupri untuk terus memantau dan memastikan kalau motor teman Didu ada pada penadah tersebut. Sementara Ogah kembali menjadi jambret dan mendatangi Ableh untuk memamerkan hasil jambretannya.

Menurut Ogah dengan menjambret satu unit handphone, dia bisa menghasilkan uang sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari. Sedangkan jualan tisu per hari hanya menghasilkan Rp50.000 per hari.

Mamay dan Dolay kembali beraksi untuk merampok motor driver ojek. Dolay memesan ojek online dan Mamay menunggu di tempat sepi. Didu yang melewati tempat sepi melihat Mamay dan motor Helmi yang dipakainya.

Didu kemudian meneriaki Mamay yang membuat pria itu kaget dan langsung kabur dengan cepat. Didu pun mengejar Mamay yang melarikan diri.