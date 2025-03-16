Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 18

JAKARTA - Otang meminta Udan untuk tidak terlalu berharap akan diganti kerugian biaya berobat waktu di ahli patah tulang oleh Rendi dan teman-temannya. Karena menurut Otang, Rendi dan teman-temannya sudah dapat balasan setimpal. Otang pun mengajak Udan untuk fokus bekerja saja.

Helmi mendapat penumpang Ojek kemudian mengantar Mamay ke tempat tujuan. Mamay yang berencana merampok motor Helmi sudah ditunggu Dolay di tempat sepi. Helmi yang tidak menyadari diminta berhenti dekat Dolay.



Mamay langsung meminta Helmi berhenti dan langsung menghajarnya. Helmi dikeroyok Mamay dan Dolay. Motor Helmi pun langsung dibawa kabur.

Helmi kemudian menelepon Didu dan Rahman, menceritakan kejadian yang dialami. Didu dan Rahman langsung menemui Helmi. Didu meminta mencari nomor telepon di orderan Helmi untuk mengetahui orang tersebut.

Jack mengantar Iding ke toko sepatu. Di jalan, Jack dan Iding melihat jambret turun dan lari dari angkot. Jack dan Iding mengejar lalu menghadang jambret tersebut. Iding berhasil menghajar jambret dan langsung dikeroyok penumpang lain.

Apakah identitas pelaku yang merampok Helmi dapat terungkap?

