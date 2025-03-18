Gandeng VISION+, CreAsia Studio Garap Serial My Chef in Crime

JAKARTA – CreAsia Studio berkolaborasi dengan VISION+ menggarap original series berjudul My Chef in Crime. Drama kriminal inovatif itu memadukan ilmu forensik dengan dunia kuliner dengan cara yang unik.

Serial dengan delapan episode ini menandai pencapaian penting CreAsia Studio dalam menghadirkan tim kreatif terbaik dari berbagai negara dalam menciptakan format scripted terbaru di Asia Tenggara dengan budaya lokal yang khas.

Ide cerita My Chef in Crime merupakan gagasan dari produser asal Thailand, Pornmanus Rattanavich. Dia kemudian berkolaborasi dengan penulis skenario Nitikarn Pinmuangngarm untuk membuat skenario cerita tersebut.

Ketika skrip tersebut dibawa ke Indonesia, CreAsia Studio menggandeng sutradara Sondang Pratama dalam mengarahkan series tersebut. Serial ini akan mengawinkan penyelesaian kasus kriminal dengan pendekatan kuliner Asia yang beragam.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director VISION+ mengatakan, kolaborasi dengan CreAsia Studio merupakan bagian dari komitmen VISION+ dalam menghadirkan cerita segar dan menarik bagi penontonnya.

“Series My Chef in Crime adalah contoh konten berkualitas tinggi yang sangat kami nantikan. Kami yakin serial ini akan menjadi tolok ukur baru dalam genre kriminal,” ujar Clarissa.

Sementara itu, Jessica Kam selaku Executive Vice President & Business Head CreAsia Studio mengatakan, series My Chef in Crime merepresentasikan visi mereka dalam menghadirkan konten relevan secara lokal namun memiliki daya tarik global.