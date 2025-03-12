Ngabuburit Seru, Ramadan Makin Asyik dengan Tontonan Seru VISION+

JAKARTA – Ramadan tak hanya soal ibadah. Ini adalah momen yang pas buat berkumpul dan seru-seruan bareng keluarga dan sahabat. Tradisi ngabuburit dan buka bersama (bukber) menjadi momen favorit yang sayang dilewatkan.

Nah, biar puasa semakin asyik, VISION+ akan menemani Anda dengan ragam tontonan seru yang bikin waktu ngabuburit dan bukber Anda semakin berkesan. Ada film Milly & Mamet yang menyuguhkan komedi segar tentang pasangan muda setelah menikah.

Anda juga bisa menonton film 4 Sekawan Sebelum Dunia Terbalik yang dibintangi oleh Arbani Yasiz, Qausar H.Y., Mahdy Reza, dan Bhisma Mulia. Setelah seharian berpuasa, tidak ada yang lebih nikmat dari berbuka bersama sambil menonton film favorit Anda.

VISION+ punya kisah Tari dan Bian yang harus menikah karena perjodohan, tapi malah menemukan cinta sejati di tengah drama rumah tangga mereka dalam film Wedding Agreement.

Kalau mau yang lebih santai dan penuh nostalgia, film Sweet 20 bisa menjadi pilihan. Film tersebut berkisah tentang seorang nenek yang tiba-tiba kembali muda dan harus menjalani kehidupan barunya.

Anda dijamin akan tertawa sekaligus terharu menonton film ini. Bagaimana? Asyik bukan? Anda bisa menonton semua film di atas melalui link berikut ini.

Jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store, lalu berlangganan untuk menikmati semua konten premiumnya mulai dari Rp20.000. Streaming Ini Itu di VISION+.**

(SIS)