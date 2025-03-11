Saksikan Akting Kocak Ajil Ditto dan Davina Karamoy dalam Culture Shock, Simak Cara Nontonnya!

Saksikan Akting Kocak Ajil Ditto dan Davina Karamoy dalam Culture Shock, Simak Cara Nontonnya! (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Series VISION+ Culture Shock mengangkat kisah Riko (Ajil Ditto), seorang remaja polos dari daerah yang memiliki pantangan seksual. Segala sesuatu berbau seks pasti membuatnya panik berat.

Pantangan itu merupakan siasat ibunya dalam melindungi Riko yang tengah menempuh pendidikan di sebuah SMA bergengsi di Jakarta. Namun, kehidupan kota besar ternyata penuh kejutan dan cobaan yang tak pernah dibayangkan Riko sebelumnya.

Di tengah adaptasi yang sulit, Riko bertemu dengan Sabrina (Davina Karamoy). Penuh komedi segar dan cerita yang relatable, Culture Shock siap menghibur dengan alur yang unik dan karakter yang menarik.

Bagi Anda yang penasaran, bisa menonton episode 1 dan 2 Culture Shock secara gratis dengan cara berikut:

1.Unduh aplikasi VISION+ di Google Play Store, App Store, atau kunjungi situs web,