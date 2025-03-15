Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 83

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |18:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 83 bercerita tentang Emil merasa dirinya telah hancur dan kalah bahkan setelah semua rencananya kepada Arini dan Lingga berhasil.

Entah apakah ia bisa merelakan kepergian Citra dan memaafkan Lingga. Sementara itu, Lingga masih diselimuti rasa ragu dan galau tentang hubungannya dengan Arini.

Lingga tak bisa menutupi bahwa dirinya masih mencintai Arini. Bahkan istrinya itu hadir di dalam mimpinya ketika ia tertidur saat menjaga Aditya. 

Sebaliknya, Arini pun jmasih ingin mencari kebenaran dan memberikan penjelasan kepada Lingga dan keluarganya. 

Lalu apa yang akan dilakukan Arini? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.30 WIB.**

