Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ahn Hyo Seop Berpotensi Bintangi Romcom Sold Out Again Today Too

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |18:10 WIB
Ahn Hyo Seop Berpotensi Bintangi Romcom <i>Sold Out Again Today Too</i>
Ahn Hyo Seop Berpotensi Bintangi Romcom Sold Out Again Today Too. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Ahn Hyo Seop berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama komedi romantis Sold Out Again Today Too. Kabar tersebut dibenarkan agensinya, The Present Company.

“Drama itu adalah salah satu proyek yang dipertimbangkan Ahn Hyo Seop saat ini,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Newsen, pada Senin (17/3/2025).

Drama Sold Out Again Today Too adalah drama healing komedi romantis yang bercerita tentang dua orang yang melakoni pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Namun di saat bersamaan, pekerjaan itu membuat mereka kesepian.

Ahn Hyo Seop (Vogue)
Ahn Hyo Seop Berpotensi Bintangi Romcom Sold Out Again Today Too. (Foto: Vogue)

Saat dua orang ini bertemu, mereka berusaha untuk menyembuhkan luka satu sama lain hingga akhirnya jatuh cinta. Jika menerima tawaran membintangi drama ini, Ahn Hyo Seop akan berperan sebagai Matthew Lee. 

Lee adalah seorang petani misterius yang terlibat asmara dengan Dam Ye Jin, seorang host home shopping yang menderita insomnia berat. Sejauh ini, belum diketahui, siapa aktris yang akan berperan sebagai Dam Ye Jin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/206/3081216/ahn_hyo_seop-OHa5_large.jpg
Ahn Hyo Seop Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Lovely Runner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/09/206/2544818/drama-ahn-hyo-seop-dan-kim-sejeong-a-business-proposal-tunda-perilisan-akibat-covid-19-scstEs8m1z.jpeg
Drama Ahn Hyo Seop dan Kim Sejeong A Business Proposal Tunda Perilisan Akibat Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/07/33/2467678/ahn-hyo-seop-ungkap-3-kesulitan-bintangi-drama-lovers-of-the-red-sky-q9IHCUtDKt.jpg
Ahn Hyo Seop Ungkap 3 Kesulitan Bintangi Drama Lovers of the Red Sky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/15/598/2425506/berhadiah-jutaan-rupiah-ikuti-kompetisi-cover-song-di-show-me-your-voice-vfQHaavsw0.jpg
Berhadiah Jutaan Rupiah, Ikuti Kompetisi Cover Song di Show Me Your Voice!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/10/206/2423075/ahn-hyo-seop-bergabung-kim-sejeong-masih-pertimbangkan-bintangi-office-blind-date-0u8aRKo88o.jpg
Ahn Hyo Seop Bergabung, Kim Sejeong Masih Pertimbangkan Bintangi Office Blind Date
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191122//shin_min_ah-CJgs_large.JPG
Menikah, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Donasi Rp3,3 Miliar untuk Layanan Kesehatan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement