Ahn Hyo Seop Berpotensi Bintangi Romcom Sold Out Again Today Too

SEOUL - Ahn Hyo Seop berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama komedi romantis Sold Out Again Today Too. Kabar tersebut dibenarkan agensinya, The Present Company.

“Drama itu adalah salah satu proyek yang dipertimbangkan Ahn Hyo Seop saat ini,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Newsen, pada Senin (17/3/2025).

Drama Sold Out Again Today Too adalah drama healing komedi romantis yang bercerita tentang dua orang yang melakoni pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Namun di saat bersamaan, pekerjaan itu membuat mereka kesepian.

Ahn Hyo Seop Berpotensi Bintangi Romcom Sold Out Again Today Too. (Foto: Vogue)

Saat dua orang ini bertemu, mereka berusaha untuk menyembuhkan luka satu sama lain hingga akhirnya jatuh cinta. Jika menerima tawaran membintangi drama ini, Ahn Hyo Seop akan berperan sebagai Matthew Lee.

Lee adalah seorang petani misterius yang terlibat asmara dengan Dam Ye Jin, seorang host home shopping yang menderita insomnia berat. Sejauh ini, belum diketahui, siapa aktris yang akan berperan sebagai Dam Ye Jin.