SEOUL - Aktor Ahn Hyo Seop mengaku, ada tiga tantangan yang harus ditaklukkannya untuk menghidupkan karakter Ha Ram, ahli nujum yang kehilangan penglihatannya, dalam drama Lovers of the Red Sky.

"Pertama, berpura-pura buta di saat aku bisa melihat sebenarnya cukup sulit. Apalagi, sulit bagiku untuk tidak melakukan kontak mata dengan lawan mainku," ujarnya seperti dikutip dari program My Little Old Boy, Selasa (7/9/2021).

Kedua, dia kesulitan saat mengenakan hanbok. "Terkadang aku merasa gerah, tapi juga kedinginan. Banyak kesulitan fisiknya," tutur sang aktor menambahkan.

Ketiga, Ahn Hyo Seop harus menyesuaikan gaya bicara dan intonasi suara dengan era Joseon. "Berbicara dengan intonasi Joseon itu sulit. Karena aku tak menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Jadi, butuh waktu untuk menyesuaikan diri."

Drama Lovers of the Red Sky berkisah tentang dunia manusia yang terperangkap diantara tekanan iblis dan para dewa. Ahn Hyo Seop beradu akting dengan Kim Yoo Jung yang berperan sebagai Hong Chun Gi dalam drama tersebut.*

