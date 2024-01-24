Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Min Ho dan Ahn Hyo Seop Jalani Reading Film Omniscient Reader's Viewpoint

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:55 WIB
Lee Min Ho dan Ahn Hyo Seop Jalani <i>Reading</i> Film <i>Omniscient Reader's Viewpoint</i>
Ahn Hyo Seop dan Lee Min Ho jalani reading film Omniscient Reader's Viewpoint. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Jisoo BLACKPINK, dan Chae Soo Bin dikonfirmasi membintangi film Omniscient Reader's Viewpoint. Para aktor ini bahkan diketahui sudah memuulai syuting, pada Desember 2023. 

Film tersebut berada di bawah garapan sutradara Kim Byung Woo dan rumah produksi REALIES Pictures. Film ini juga menjadi proyek investasi pertama bagi perusahaan hiburan global, Smilegate.

Mengutip Soompi, Rabu (24/1/2024), Omniscient Reader's Viewpoint berkisah tentang Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop), seorang pegawai kantoran yang tiba-tiba masuk ke dunia novel berjudul Three Ways to Survive in a Ruined World

Dalam dunia novel, Dok Ja akan berperan sebagai Yoo Joong Hyuk yang diperankan oleh Lee Min Ho. Karakter tersebut digambarkan sebagai pria tampan dengan kemampuan bertarung luar biasa. 

Di dunia novel, Kim Dok Ja menghayati perannya sebagai Yoo Joong Hyuk. Pasalnya, dia merupakan satu-satunya orang yang mengetahui akhir cerita dari novel tersebut karena sudah pernah membacanya.

Ahn Hyo Seop saat reading film Omniscient Reader's Viewpoint. (Foto: Hancinema)

Chae Soo Bin berperan sebagai Yoo Sang Ah, rekan kerja Kim Dok Ja yang selalu setia menemaninya. Dia akan membantu Dok Ja beradaptasi di dunia yang seperti kompetisi setiap harinya. 

Di lain pihak, Shin Seung Ho berperan sebagai Lee Hyun Sung, seorang tentara yang memiliki integritas kuat. Nana melakoni karakter Jung Hee Won, dewi keadilan dengan kekuatan luar biasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163604/my_daughter_is_a_zombie-xyYe_large.jpg
Dulang 4,3 Juta Penonton, My Daughter is A Zombie Jadi Film Terlaris Korea di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/206/3162691/park_bo_gum_dan_kim_nam_gil-YjTh_large.jpg
Kim Nam Gil dan Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Sageuk Karya Sutradara A Taxi Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160780/jo_in_sung_jeon_do_yeon-9I7p_large.jpg
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/206/3159832/han_so_hee_dan_choi_min_sik-ySBM_large.jpg
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/206/3106475/film_secret_untold_melody-tqrJ_large.jpg
Film Romantis DO EXO dan Won Jin Ah Tayang Akhir Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/206/3090262/film_hot_jeon_do_yeon-1xvF_large.jpg
3 Film Hot Jeon Do Yeon, Nomor 2 Dilarang Tayang di Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement