Lee Min Ho dan Ahn Hyo Seop Jalani Reading Film Omniscient Reader's Viewpoint

SEOUL - Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Jisoo BLACKPINK, dan Chae Soo Bin dikonfirmasi membintangi film Omniscient Reader's Viewpoint. Para aktor ini bahkan diketahui sudah memuulai syuting, pada Desember 2023.

Film tersebut berada di bawah garapan sutradara Kim Byung Woo dan rumah produksi REALIES Pictures. Film ini juga menjadi proyek investasi pertama bagi perusahaan hiburan global, Smilegate.

Mengutip Soompi, Rabu (24/1/2024), Omniscient Reader's Viewpoint berkisah tentang Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop), seorang pegawai kantoran yang tiba-tiba masuk ke dunia novel berjudul Three Ways to Survive in a Ruined World.

Dalam dunia novel, Dok Ja akan berperan sebagai Yoo Joong Hyuk yang diperankan oleh Lee Min Ho. Karakter tersebut digambarkan sebagai pria tampan dengan kemampuan bertarung luar biasa.

Di dunia novel, Kim Dok Ja menghayati perannya sebagai Yoo Joong Hyuk. Pasalnya, dia merupakan satu-satunya orang yang mengetahui akhir cerita dari novel tersebut karena sudah pernah membacanya.

Chae Soo Bin berperan sebagai Yoo Sang Ah, rekan kerja Kim Dok Ja yang selalu setia menemaninya. Dia akan membantu Dok Ja beradaptasi di dunia yang seperti kompetisi setiap harinya.

Di lain pihak, Shin Seung Ho berperan sebagai Lee Hyun Sung, seorang tentara yang memiliki integritas kuat. Nana melakoni karakter Jung Hee Won, dewi keadilan dengan kekuatan luar biasa.