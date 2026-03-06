Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:33 WIB
Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung Adu Akting dalam Drama <i>100 Days of Lies</i>
Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies. (Foto: Instagram/@jinyoung_0922jy/@you_are_love)
A
A
A

SEOUL - Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung terpilih sebagai pemeran utama dalam proyek drama terbaru tvN, 100 Days of Lies

Drama yang bersetting di era kolonial Jepang tersebut akan diarahkan oleh Yoo In Sik, sutradara di balik drama populer Extraordinary Attorney Woo.

Sementara skenarionya, menurut Allkpop, dipercayakan kepada Ryu Bo Ri, penulis skrip drama Do You Like Brahms?

Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung Bakal Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies
Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung Bakal Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies.

Drama 100 Days of Lies berkisah tentang seorang pencopet perempuan yang dipekerjakan untuk menyusup ke dalam pemerintahan kolonial Jepang.

Kim Yoo Jung akan berperan sebagai Lee Ga Kyung, seorang pencopet yang terkenal begitu lihai dalam menjalankan setiap misinya. 

Saat sedang beraksi, Ga Kyung diciduk oleh kelompok pergerakan kemerdekaan nasional yang 'menugaskannya' untuk menyusup dan memata-matai setiap pergerakan Jepang di Korea Selatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/206/3205320//perfect_crown-ZTSf_large.jpeg
Drama Baru IU dan Byeon Woo Seok Tayang Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/206/3205054//yumis_cells-VnNa_large.jpg
tvN Pastikan Drama Yumi’s Cells 3 Bakal Tayang 13 April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/33/3204393//jisoo_di_drama_terbarunya-lhpZ_large.JPG
Drakor yang Dibintangi Jisoo BLACKPINK Segera Rilis, K-Netz Ragukan soal Akting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/206/3203546//song_kang_dan_kim_so_hyun-1J3V_large.jpg
Kim So Hyun dan Song Kang Berpotensi Reuni dalam Drama White Scandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203314//kim_min_ha_dan_noh_sang_hyun-s0fr_large.jpg
Kim Min Ha dan Noh Sang Hyun Reuni Lewat Romcom Messily Ever After
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/206/3203020//film_hwang_jini-jqXg_large.JPG
Rekomendasi Drama Sejarah Korea yang Cocok Temani Waktu Ngabuburit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement