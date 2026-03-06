Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies

Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies. (Foto: Instagram/@jinyoung_0922jy/@you_are_love)

SEOUL - Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung terpilih sebagai pemeran utama dalam proyek drama terbaru tvN, 100 Days of Lies.

Drama yang bersetting di era kolonial Jepang tersebut akan diarahkan oleh Yoo In Sik, sutradara di balik drama populer Extraordinary Attorney Woo.

Sementara skenarionya, menurut Allkpop, dipercayakan kepada Ryu Bo Ri, penulis skrip drama Do You Like Brahms?.

Drama 100 Days of Lies berkisah tentang seorang pencopet perempuan yang dipekerjakan untuk menyusup ke dalam pemerintahan kolonial Jepang.

Kim Yoo Jung akan berperan sebagai Lee Ga Kyung, seorang pencopet yang terkenal begitu lihai dalam menjalankan setiap misinya.

Saat sedang beraksi, Ga Kyung diciduk oleh kelompok pergerakan kemerdekaan nasional yang 'menugaskannya' untuk menyusup dan memata-matai setiap pergerakan Jepang di Korea Selatan.