Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 250

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 250 bercerita tentang Yasmin yang masih terguncang setelah mendengar pengakuan Rangga.

Pria itu mengaku, Galang terlibat dalam kasus pembunuhan ibunya dan Dania. Yasmin tidak bisa menerima kenyataan bahwa Galang ternyata pembunuh berdarah dingin.

Yasmin juga semakin yakin bahwa Ajeng memiliki andil besar dalam semua tragedi yang terjadi dalam keluarganya. Sementara itu, polisi yang dipimpin oleh Nadim akhirnya menemukan keberadaan Galang.

Saat polisi tiba di rumahnya, Galang menyadari bahwa penyamarannya sebagai Prasetyo telah terbongkar. Berhasilkan polisi mengamankan Galang?

Jangan lewatkan sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Sabtu (15/3/2025), pukul 22.00 WIB.*

(SIS)