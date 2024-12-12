Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

NgeDealYuk 12.12, Kolaborasi Content Creator dan Brand Menjadi Solusi Era Digital

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:55 WIB
NgeDealYuk 12.12, Kolaborasi Content Creator dan Brand Menjadi Solusi Era Digital
NgeDealYuk 12.12, Kolaborasi Content Creator dan Brand Menjadi Solusi Era Digital. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Lippo Mall Puri menjadi saksi suksesnya Event NgeDealYuk 12.12 yang digelar pada 3-8 Desember 2024. Event ini diselenggarakan oleh StarHits sebagai jembatan inovatif yang mempertemukan content creator, brand terkemuka, Shopee, dan YouTube Shopping.

Kolaborasi Besar-Besaran Creator dan Brand

Event ini diikuti oleh lebih dari 200 content creator dengan jumlah pengikut mulai dari 100.000 hingga jutaan subscriber. Nama-nama besar seperti Yudist Ardhana, Farel Tarek, Pedro, hingga Amanda Static turut hadir memeriahkan acara ini.

Mereka menciptakan konten kreatif secara langsung menggunakan produk-produk dari lebih dari 20 brand terkemuka, seperti Starlead, Freemir, Changhong, Libby Baby, hingga Scarlet.

Kesempatan ini memberikan keuntungan besar bagi brand untuk meningkatkan kesadaran dan mempresentasikan produk mereka secara langsung kepada creator yang relevan. Sebaliknya, creator juga mendapat ruang untuk menjalin koneksi langsung dengan brand.

YouTube Shopping  Inovasi Belanja Digital
Acara ini menjadi tempat ideal untuk memperkenalkan program YouTube Shopping, inovasi terbaru yang mengintegrasikan Shopee. Program ini memungkinkan creator menyematkan link produk dalam video YouTube mereka.

Penonton dapat langsung membeli produk melalui Shopee, menjadikan pengalaman belanja lebih mudah, praktis, dan interaktif. Para creator mendemonstrasikan produk secara kreatif, memberi gambaran nyata tentang manfaat produk dalam kehidupan sehari-hari.

