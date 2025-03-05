Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kolaborasi Creator dan Brand Semakin Seru di #NgeDealYuk Spesial Ramadan 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |19:07 WIB
Kolaborasi Creator dan Brand Semakin Seru di #NgeDealYuk Spesial Ramadan 2025
Kolaborasi Kreator dan Brand Semakin Seru di #NgeDealYuk Spesial Ramadan 2025. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - StarHits dengan bangga mengumumkan kembalinya #NgeDealYuk Special Ramadan 2025, sebuah event kolaboratif yang menghubungkan para content creator dengan berbagai brand terkemuka. 

Setelah sukses besar dengan edisi NgeDealYuk 12.12 di Desember 2024, event ini akan digelar dengan skala lebih besar dan pengalaman lebih menarik yang berlangsung di Piazza Atrium Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, pada 19 hingga 23 Maret 2025.

Acara ini digelar dengan dukungan YouTube Shopping dan Shopee dengan bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis antara brand dan content creator. Ini sekaligus meningkatkan engagement serta penjualan selama kampanye belanja spesial Ramadan 2025.

#NgeDealYuk Special Ramadan 2025 kali ini menghadirkan lebih dari 20 brand terkemuka di kategori FMCG, lifestyle, dan kecantikan. Program ini mengundang ribuan content creator dengan lebih dari 1 juta subscriber di YouTube. 

Beberapa brand yang telah bergabung di antaranya Aerostreet, Bagus, Baseus, Fantech, Jordan, L'oreal Group, OPPO, Perla, Pero Indonesia, Robot, Acome, Vivan, Semar Nusantara, Teh Kepala Djenggot, Tyeso, Wings, Zalmore, dan Advan.

Program ini menawarkan sesi pertemuan content creator dan para merchant yang ada di Shopee eksklusif. Lewat pertemuan itu, setiap brand bisa mempresentasikan produknya kepada creator yang relevan. 

Creator terkait akan membuat konten langsung di lokasi dengan tagging produk menggunakan fitur belanja YouTube, menciptakan sinergi antara kreativitas dan pemasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
