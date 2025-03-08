Vision+ Dukung Women Empowerment Bersama Liberty Society

JAKARTA - Vision+ menunjukkan komitmennya yang bukan hanya menyuguhkan konten yang menghibur melainkan berdampak bagi masyarakat. VISION+ percaya bahwa industri media dan hiburan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan.

Sejatinya Vision+ kerap mendistribusikan konten yang merepresentasikan perjuangan dan inspirasi perempuan baik di depan maupun belakang layar seperti dalam Vision+ Originals Montir Cantik, Dendam, dan Pay Later. Kali ini, Vision+ bergerak lebih jauh untuk mendukung pemberdayaan perempuan dengan berkolabrasi bersama Liberty Society yang fokus pada women empowerment.

Salah satu gerakan yang dilakukan adalah dengan mengadakan acara Gala of Hope yang menjadi wadah untuk lelang amal, gathering bersama stakeholders untuk berbagi inspirasi mengenai women empowerment serta inspiring keynote dari para perempuan hebat di berbagai bidang.

Lebih lanjut, Vision+ juga berpartisipasi untuk memberikan edukasi dan pelatihan yang berkaitan dengan media dan konten kepada 100 perempuan sesuai dengan program dari Liberty Society.

"Kita akan provide training dan workshop untuk 100 perempuan dimana kita akan memberikan beberapa pelatihan di bidang yang kita lebih expertise seperti media, teknologi, konten," ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Deputy CEO Vision+ di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Vision+ ingin pelatihan yang diberikan punya dampak besar bukan hanya sebatas memberdayakan perempuan tapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, di mana perempuan memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi.