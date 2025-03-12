Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ustadz Derry Sulaiman Klaim Hotman Paris hingga Denny Sumargo Segera Jadi Mualaf

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |13:37 WIB
Ustadz Derry Sulaiman Klaim Hotman Paris hingga Denny Sumargo Segera Jadi Mualaf
Ustadz Derry Sulaiman Klaim Denny Sumargo hingga Hotman Paris Segera Jadi Mualaf. (Foto: YouTube/Atta Halilintar)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman mengklaim ada tiga public figure non-muslim populer yang akan segera menjadi mualaf. Ketiga orang itu adalah Hotman Paris Hutapea, Denny Sumargo, dan Willie Salim.

Derry mengungkapkan, ketiga public figure itu sudah mengamalkan kehidupan seorang muslim dengan membangun masjid, berkurban, hingga memberangkatkan orang umrah. Karena itu, dia berharap, hidayah segera menghampiri mereka.

“Orang-orang tuh kalau ketemu aku, dari yang awalnya enggak minat jadi kepengen masuk Islam. Hotman Paris tuh, Willie Salim dan Denny Sumargo insya Allah. Doakan saja ya,” katanya dikutip dari channel YouTube Atta Halilintar, pada Rabu (12/3/2025).

Namun klaim sang ustadz justru mendapat kritik dari warganet. Mereka menilai, hidayah untuk masuk Islam hanya datang dari Allah, bukan manusia. Selain itu, kepercayaan adalah hal yang sangat sensitif untuk diumbar jika belum terjadi.

“Astagfirullah, enggak boleh sombong ustadz. Itu ujian orang yang berilmu seperti ustadz. Semua karena kehendak Allah ustadz, bukan karena Anda!” ungkap akun @sandra**** seperti dikutip dari akun @rumpi_gosip, pada Rabu (12/3/2025).

Uang Dibawa Kabur Mantan Manajernya, Pebasket Sombong Denny Sumargo Bereaksi
Denny Sumargo menjadi satu dari tiga public figure yang diklaim Ustadz Derry Sulaiman akan segera menjadi mualaf. (Foto: Okezone)

Akun @nabila**** menambahkan, “Sesuatu yang belum pasti terjadi, apalagi menyangkut kepercayaan seseorang, sebaiknya tidak perlu diumbar-umbar begitu.”

“Gue bukan tidak senang ya saudara sesama muslim bertambah. Tapi dilihat-lihat kok ya kayak semudah itu mereka meninggalkan agamanya demi agama baru. Agama apapun bukan mainan ya sehingga mudah keluar masuk,” ungkap @nekdung*****.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125356/steven_wongso-zHex_large.jpg
3 Artis Putuskan Jadi Mualaf di Ramadan 2025, Terbaru Ada Steven Wongso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125295/steven_wongso-SXFv_large.jpg
TikToker Steven Wongso Resmi Jadi Mualaf Tepat di 23 Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/33/3119640/artis_mualaf-Dtml_large.jpg
3 Artis Mualaf Jalani Ramadan Perdana di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/05/33/2642323/mimpi-kakbah-istri-rizal-armada-mantap-bersyahadat-1naxBJltnz.jpg
Mimpi Kakbah, Istri Rizal Armada Mantap Bersyahadat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/10/33/2576588/5-fakta-tio-nugroho-mualaf-dapat-hidayah-saat-azan-subuh-wWBLcM33VB.jpg
5 Fakta Tio Nugroho Mualaf, Dapat Hidayah saat Azan Subuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/04/33/2572603/peran-buya-hamka-di-balik-proses-mualaf-george-rudy-4svRs4DNJy.jpg
Peran Buya Hamka di Balik Proses Mualaf George Rudy
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement