Ustadz Derry Sulaiman Klaim Hotman Paris hingga Denny Sumargo Segera Jadi Mualaf

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman mengklaim ada tiga public figure non-muslim populer yang akan segera menjadi mualaf. Ketiga orang itu adalah Hotman Paris Hutapea, Denny Sumargo, dan Willie Salim.

Derry mengungkapkan, ketiga public figure itu sudah mengamalkan kehidupan seorang muslim dengan membangun masjid, berkurban, hingga memberangkatkan orang umrah. Karena itu, dia berharap, hidayah segera menghampiri mereka.

“Orang-orang tuh kalau ketemu aku, dari yang awalnya enggak minat jadi kepengen masuk Islam. Hotman Paris tuh, Willie Salim dan Denny Sumargo insya Allah. Doakan saja ya,” katanya dikutip dari channel YouTube Atta Halilintar, pada Rabu (12/3/2025).

Namun klaim sang ustadz justru mendapat kritik dari warganet. Mereka menilai, hidayah untuk masuk Islam hanya datang dari Allah, bukan manusia. Selain itu, kepercayaan adalah hal yang sangat sensitif untuk diumbar jika belum terjadi.

“Astagfirullah, enggak boleh sombong ustadz. Itu ujian orang yang berilmu seperti ustadz. Semua karena kehendak Allah ustadz, bukan karena Anda!” ungkap akun @sandra**** seperti dikutip dari akun @rumpi_gosip, pada Rabu (12/3/2025).

Denny Sumargo menjadi satu dari tiga public figure yang diklaim Ustadz Derry Sulaiman akan segera menjadi mualaf. (Foto: Okezone)

Akun @nabila**** menambahkan, “Sesuatu yang belum pasti terjadi, apalagi menyangkut kepercayaan seseorang, sebaiknya tidak perlu diumbar-umbar begitu.”

“Gue bukan tidak senang ya saudara sesama muslim bertambah. Tapi dilihat-lihat kok ya kayak semudah itu mereka meninggalkan agamanya demi agama baru. Agama apapun bukan mainan ya sehingga mudah keluar masuk,” ungkap @nekdung*****.