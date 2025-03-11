Dibimbing Ustadz Derry Sulaiman, Bobon Santoso Resmi Mualaf

JAKARTA - Konten kreator Bobon Santoso resmi memeluk agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid An Ni’mah, Citra Grand Cibubur. Proses sakral ini dipandu langsung oleh Ustadz Derry Sulaiman dan disaksikan oleh para jamaah yang hadir.

Momen mengharukan tersebut dibagikan melalui unggahan Instagram Ustadz Derry Sulaiman. Dalam video yang diunggah, terlihat Ustadz Derry menjabat tangan Bobon Santoso sambil membimbingnya mengucapkan syahadat.

"Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah," ucap Bobon dengan mantap.

Setelah selesai mengucapkan syahadat, Ustadz Derry langsung mengumandangkan takbir, "Allahu Akbar!" yang kemudian diikuti oleh Bobon dan para jamaah dengan penuh semangat.