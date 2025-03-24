Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

TikToker Steven Wongso Resmi Jadi Mualaf Tepat di 23 Ramadan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |08:02 WIB
TikToker Steven Wongso Resmi Jadi Mualaf Tepat di 23 Ramadan
TikToker Steven Wongso Resmi Jadi Mualaf Tepat di 23 Ramadan. (Foto: Instagram/@steven_wongso)
JAKARTA - TikToker Steven Wongso resmi mengucap dua kalimat syahadat tepat di 23 Ramadan, malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Kabar tersebut diungkapkan Ustadz Felix Siauw lewat unggahannya di Instagram, pada 23 Maret 2025.  

Dalam keterangannya, Ustadz Felix mengaku, Steven sebenarnya sudah berniat bertemu dengannya sejak setahun silam. Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu tak pernah terjadi.

Hingga Ramadan 2025, Steven Wongso main ke YukNgajiHQ dan dia ngobrol panjang dengan Felix Siauw tentang kehidupan, kekhawatiran, percintaan, hingga tentang bagaimana agama Islam bisa menjadi jawaban atas kegalauan dan siksaan mental dalam hidup.

“Kemudian ashar di 23 Ramadan ini, alhamdulillah Steven mantap menjadi seorang muslim. Dia bersyahadat di hadapan teman-teman dekatnya dan senang sekali saya bisa membantu membimbing dia,” ujar sang ustadz.

Steven Wongso Mualaf
TikToker Steven Wongso Resmi Jadi Mualaf Tepat di 23 Ramadan. (Foto: Instagram/@felix.siauw)

Ustadz Felix Siauw mengaku takjub dengan cara sang TikToker berdarah Tionghoa itu mempraktikkan agama Islam dalam hidupnya sebelum akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Dia bahkan sudah paham cara wudhu, salat, hingga berpuasa.

Steven Wongso sempat meminta Ustadz Felix Siauw untuk merahasiakan keputusannya menjadi mualaf. Namun dia mengubah pemikirannya dengan harapan kisah mualafnya bisa menginspirasi banyak orang untuk dekat dengan Islam. 

 

