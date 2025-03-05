3 Artis Mualaf Jalani Ramadan Perdana di 2025

JAKARTA - Deretan artis mualaf jalani Ramadan perdana di 2025. Beberapa dari mereka memutuskan menjadi mualaf karena pasangan. Lainnya, memilih agama Islam setelah proses pencarian iman yang cukup panjang dan berliku.

Namun tahun 2025, ketiga artis mualaf ini menjalani puasa pertama sebagai seorang muslim. Tak hanya itu, tahun ini juga menjadi momen pertama bagi mereka menjadi seorang ibu. Nah, siapa saja artis mualaf yang menjalani puasa pertama pada tahun ini?

Berikut tiga artis mualaf jalani Ramadan perdana di 2025:

1.Mahalini

Artis mualaf jalani Ramadan pertama di 2025. (Foto: Mahalini/Instagram)

Mahalini diketahui memutuskan pindah agama dari Hindu menjadi Islam saat akan menikah dengan menjadi mualaf ketika akan menikah dengan penyanyi Rizky Febian, pada 10 Mei 2024. Meski terbiasa dengan puasa, namun Ramadan tahun ini terasa beda bagi Mahalini.

Pasalnya, ini adalah momen perdana baginay menjalani puasa sebagai muslimah sekaligus ibu. Pelantun Sial itu diketahui melahirkan putri pertamanya dengan prosedur caesar, pada 16 Februari 2025.

2.Listy Chan

Artis mualaf jalani Ramadan pertama di 2025. (Foto: Listy Chan/Instagram)

Artis mualaf jalani Ramadan perdana di 2025 adalah Listy Chan. Gamer kontroversial satu ini memutuskan memeluk agama Islam pada 16 September 2024, bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Momen dirinya mengucapkan dua kalimat syahadat sempat diunggahnya lewat Instagram. Dalam postingan tersebut dia bersyahadat di sebuah masjid dalam balutan kemeja putih, rok merah, dan kerudung putih. Seperti Mahalini, Ramadan 2025 juga momen perdana Listy menjadi ibu.