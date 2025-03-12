Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Nunung Hentikan Pengobatan Kanker Payudara demi Bertahan Hidup

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |12:01 WIB
Curhat Nunung Hentikan Pengobatan Kanker Payudara demi Bertahan Hidup
Curhat Nunung Hentikan Pengobatan Kanker Payudara demi Bertahan Hidup (Foto: IG Nunung)
A
A
A

JAKARTA - Nunung baru-baru ini menjadi sorotan setelah mengungkap kondisi keuangannya yang sulit di tengah perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga. Dalam perbincangan dengan Melaney Ricardo, Nunung bahkan sempat menunjukkan saldo rekeningnya yang hanya tersisa Rp215 ribu.

"Ini ya supaya enggak hoaks," kata Melaney Ricardo sambil menunjukkan saldo Rp251.555 dari akun YouTube-nya pada Rabu (12/3/2025).

Nunung pun mengakui dirinya tidak menyangka akan ditanya soal kondisi keuangannya. "Aku enggak tahu mau ditanya soal ini," ujarnya.

Curhat Nunung Hentikan Pengobatan Kanker Payudara demi Bertahan Hidup
Curhat Nunung Hentikan Pengobatan Kanker Payudara demi Bertahan Hidup

Di tengah kondisi finansial yang sulit, Nunung masih harus menjalani kontrol rutin untuk pengobatan kanker payudara yang dideritanya. Namun, kenyataannya, ia sudah cukup lama tidak memeriksakan diri ke dokter karena keterbatasan biaya.

"Saya enggak mengerti karena saya belum kontrol sama sekali. Seharusnya tiga minggu sekali saya harus disuntik, tapi saya enggak pernah kontrol," ungkapnya.

Nunung juga seharusnya menjalani immunotherapy, sebuah metode pengobatan kanker yang menggunakan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Sayangnya, biaya terapi tersebut terlalu besar untuknya, yakni sekitar Rp60 juta per bulan selama satu tahun.

"Aku disuruh terapi immunotherapy, itu sebulan Rp60 juta selama setahun. Tapi aku enggak pernah jalanin sama sekali," kata Nunung dengan lirih.

Setiap kali menerima bayaran dari pekerjaannya, Nunung lebih memilih untuk mengutamakan kebutuhan makan dan kehidupan keluarganya ketimbang biaya pengobatan.

"Duit dari mana? Aku mending buat makan dulu sama keluarga," ujarnya dengan jujur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173148/nunung-foi7_large.jpg
Nunung Ungkap Hikmah usai Divonis Idap Kanker Payudara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125460/nunung-uCft_large.jpg
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124777/nunung-CE3g_large.jpg
Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124692/nunung_srimulat-dyVC_large.jpg
Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123849/nunung_srimulat-EiuO_large.jpg
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123180/nunung_srimulat-mQ1j_large.jpg
Nunung Srimulat Ikhlas Jual Aset demi Biaya Hidup: Saya Nggak Mau Jadi Penipu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement