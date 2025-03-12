Curhat Nunung Hentikan Pengobatan Kanker Payudara demi Bertahan Hidup

JAKARTA - Nunung baru-baru ini menjadi sorotan setelah mengungkap kondisi keuangannya yang sulit di tengah perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga. Dalam perbincangan dengan Melaney Ricardo, Nunung bahkan sempat menunjukkan saldo rekeningnya yang hanya tersisa Rp215 ribu.

"Ini ya supaya enggak hoaks," kata Melaney Ricardo sambil menunjukkan saldo Rp251.555 dari akun YouTube-nya pada Rabu (12/3/2025).

Nunung pun mengakui dirinya tidak menyangka akan ditanya soal kondisi keuangannya. "Aku enggak tahu mau ditanya soal ini," ujarnya.

Di tengah kondisi finansial yang sulit, Nunung masih harus menjalani kontrol rutin untuk pengobatan kanker payudara yang dideritanya. Namun, kenyataannya, ia sudah cukup lama tidak memeriksakan diri ke dokter karena keterbatasan biaya.

"Saya enggak mengerti karena saya belum kontrol sama sekali. Seharusnya tiga minggu sekali saya harus disuntik, tapi saya enggak pernah kontrol," ungkapnya.

Nunung juga seharusnya menjalani immunotherapy, sebuah metode pengobatan kanker yang menggunakan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Sayangnya, biaya terapi tersebut terlalu besar untuknya, yakni sekitar Rp60 juta per bulan selama satu tahun.

"Aku disuruh terapi immunotherapy, itu sebulan Rp60 juta selama setahun. Tapi aku enggak pernah jalanin sama sekali," kata Nunung dengan lirih.

Setiap kali menerima bayaran dari pekerjaannya, Nunung lebih memilih untuk mengutamakan kebutuhan makan dan kehidupan keluarganya ketimbang biaya pengobatan.

"Duit dari mana? Aku mending buat makan dulu sama keluarga," ujarnya dengan jujur.